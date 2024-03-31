İstanbul’dan ilk sonuçlar geldi

2024 Yerel Seçimlerinden oy kullanma işlemi sona erdi sandıklar sayılmaya başlandı.

İstanbul’da açılan sandık oranı yüzde 1.2.

Bugün Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882 seçmen, sandık başına giderek 5 yıl boyunca görev yapacak yeni yerel yöneticilerini belirledi. Her yıl olduğu gibi, 2024 yerel seçimlerinde de İstanbul'un sonuçları en çok merak edilen konulardan biri oldu.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çok sayıda aday yarıştı.

Toplamda 22 partili aday ve 27 bağımsız aday, İstanbul'un yeni belediye başkanı olabilmek için rekabet etti.

Ayrıntılar geliyor…