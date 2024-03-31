İstanbul’dan ilk sonuçlar geldi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’dan ilk sonuçlar geldi
Yerel Seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi. YSK’nın yayın yasağı devam ederken İstanbul’dan da ilk sonuçlar geldi.

2024 Yerel Seçimlerinden oy kullanma işlemi sona erdi sandıklar sayılmaya başlandı.

İstanbul’da açılan sandık oranı yüzde 1.2.

Bugün Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882 seçmen, sandık başına giderek 5 yıl boyunca görev yapacak yeni yerel yöneticilerini belirledi. Her yıl olduğu gibi, 2024 yerel seçimlerinde de İstanbul'un sonuçları en çok merak edilen konulardan biri oldu.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çok sayıda aday yarıştı.
Toplamda 22 partili aday ve 27 bağımsız aday, İstanbul'un yeni belediye başkanı olabilmek için rekabet etti.

Ayrıntılar geliyor…

İlgili Haberler
Azmi Karamahmutoğlu çok heyecanlandı unuttu
Ekrem İmamoğlu rehavete kapılmayın açıklaması yaptı
Flaş...Flaş...AKP İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu.
İmamoğlu'nun ofisinde coşku var!
Son Haberler
Sakarya'da seçim merkezinde kavga: 3 gözaltı Gündem
Sakarya'da seçim merkezinde kavga: 3 gözaltı
Aboubakar gerçeği Spor
Aboubakar gerçeği
Şüpheli çantaların içinden bakın neler çıktı? Gündem
Şüpheli çantaların içinden bakın neler çıktı?
Seyyar sandık ekibi uzun süre asansörde mahsur kaldı Gündem
Seyyar sandık ekibi uzun süre asansörde mahsur kaldı
Yolcu trenin çarptığı kadın öldü Gündem
Yolcu trenin çarptığı kadın öldü
Siirt’te muhtarlık seçimi kavgasında silahlar konuştu. 1 ölü 4 yaralı Gündem
Siirt’te muhtarlık seçimi kavgasında silahlar konuştu. 1 ölü 4 yaralı
ABD Çin kısıtlamalarını güncelledi Ekonomi
ABD Çin kısıtlamalarını güncelledi