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Şeyma Subaşı düğün için gün sayıyor. İstanbul'dan sadece 15 kişi davet etti

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin 5 Mayıs'ta Marakeş'te gerçekleşecek olan düğünleri ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Subaşı'nın çok az bir süre kalan düğününe İstanbul'dan sadece 15 kişiyi davet edeceği öğrenildi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 14:26
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İstanbul'dan sadece 15 kişi davet etti! Şeyma Subaşı düğün için gün sayıyor

Şeyma Subaşı düğün için gün sayıyor. İstanbul'dan sadece 15 kişi davet etti
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Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, büyük bir ekiple düğünü için son hazırlıklarını yapıyor.

İki gün iki gece sürecek düğününde iki farklı gelinlik giyecek olan Şeyma Subaşı, düğünü için İstanbul'dan sadece 15 kişiyi Marakeş'e götüreceği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt yazısında, Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin düğünü hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Şeyma'nın düğünü için İstanbul'dan sadece 15 kişinin Marakeş'e gideceğini duydum. Müstakbel eniştemiz Meedo masraftan kaçındığı için mi bu kadar az kişiyi davet ettiler bilmiyorum ama bu 15 kişinin kimler olduğunu da çok merak ettim doğrusu."

Şeyma Subaşı, daha önce bekarlığa veda partisine sadece abonelerin şahitlik edeceğini duyurmuş, Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda partisinden paylaşımları takipçilerini tatmin etmemişti.
 

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