İstanbulkart dolum ücretlerine zam! 15 Mart'ta geçerli olacak

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbulkart dolum ücretlerine zam! 15 Mart'ta geçerli olacak
Bankalar aracılığıyla yapılan İstanbulkart abonman yüklemesinde alınacak işlem ücretine zam yapıldı. Yapılan zam 15 Mart'ta geçerli olacak.

İstanbulkart dolum ücretlerine zam geldi. İstanbulkart'tan yaptığı duyuruda yeni ücret tarifelerinin 15 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağını açıkladı.

Bankalar ile BELBİM arasında yapılan anlaşmaya göre vatandaşlar, İstanbulkart'larına bankalar aracılığıyla yaptıkları yüklemeler sonucunda aynı zamanda bankalara da bir komisyon ücreti ödüyor.

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YAPILAN ZAM 15 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bankalar tarafından alınan komisyon ücretlerine (bugün) zam geldi. Yapılan zam 15 Mart tarihinden sonra uygulamaya geçecek. İstanbulkart, vatandaşlarına SMS ve e-mail atarak bununla ilgili bir duyuru yaptı ve bilgilendirdi.

İstanbulkart konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"İstanbulkart Çerçeve Sözleşme kapsamında, İstanbulkart Mobil ve bireysel istanbulkart.istanbul’dan yapılan TL ve abonman yükleme işlemlerinde bankalar arası işlem masraflarına istinaden alınan ücretlerde 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde değişiklik yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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