İstanbullu borç içinde yaşam savaşı veriyor

Açıklanan bu verilere göre, katılımcıların %60,7’si ağustosta İstanbul’un gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu söyledi.

İkinci sırada ise %21,5 ile İBB’nin kadınların saat 22.00’den sonra İETT otobüslerinden istedikleri yerde inmesini sağladığı uygulaması yer aldı. Üçüncü sırada ise %7,6 ile Bayrampaşa-Eyüpsultan Tramvayı yapımına başlanması yer aldı.

Ağustosta katılımcıların %17,6’sı Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini söylerken %38,9’u değişmeyeceğini, %43,6’sı kötüleşeceğini belirtti.

Ağustos ayında katılımcıların %26,1’i kendi ekonomisinin iyileşeceğini dile getirirken, %49,8’i değişmeyeceğini, %24,2’si kötüleşeceğini açıkladı.

Katılımcıların %36’sı kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Kredi kartı kullananların %44,8’i aylık kredi kartı borcunun tamamını, %36’sı ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. %6,1’i asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, %3,8’i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, %9,3’ü ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

Ağustos ayında katılımcıların %29,4’ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, %9,2’si aslında pek geçinemediğini, %43,8’i kıt kanaat geçinebildiğini, %17,7’si ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti. Katılımcıların %66,3’ü kripto paraları güvenli bulmadığını belirtti.

Katılımcıların %66,3’ü kripto paraları güvenli bir yatırım aracı olarak görmediğini, %5,6’sı güvenli bulduğunu, %5,2’si kısmen güvenli bulduğunu %22,9’u ise fikrinin olmadığını belirtti.

Katılımcılara ağustos ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 6,5 olarak ölçüldü. Ağustos ayındaki yaşam memnuniyeti 5 ve mutluluk seviyesi 5,4 olarak ölçüldü.

Araştırma şirketi Areda Survey de daha önce Türkiye genelinde 3 bin 101 kişinin katılımıyla mutluluk araştırması yapmıştı. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 58,7'si mutsuz olduğunu belirtti. 10 yıl sonraki halleri sorulduğunda ise yüzde 34,7'si karamsar olduğunu söyledi. Türkiye'nin geleceğine dair pek bir şeyin değişmeyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 17,9 geçen yıla göre yüzde 7,7 arttığı görüldü.