İstanbullular dikkat! Bu mahallelerde 15 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul'un bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

Çalışmalar, yarın sabah 09.00'da başlayacak ve gece yarısına kadar devam edecek. Bu süre zarfında, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler ilçelerindeki bazı mahalleler 15 saat boyunca susuz kalacak.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER:

GAZİOSMANPAŞA:

Barbaros Hayrettin Paşa

Fevzi Çakmak

Mevlana

Karadeniz

Karayolları

Hürriyet

Kazım Karabekir

Yenimahalle

EYÜPSULTAN:

Akşemsettin

Alibeyköy Merkez üst kotları

Çırçır

Karadolap

Yeşilpınar

SULTANGAZİ:

Cumhuriyet

Esentepe

Gazi

Sultan Çiftliği

Uğur Mumcu

Yunus Emre

Zübeyde Hanım

Yıl

Yıl



BAYRAMPAŞA:

Kocatepe

Cevat Paşa

Yıldırım Mahallesi'nin bir bölümü

ESENLER:

Oruç Reis Mahallesi'nin bir kısmı

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından su kesintisinin sona ermesi ve suyun yeniden verilmesi bekleniyor. İSKİ, vatandaşların bu kesinti süresince gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.