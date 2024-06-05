İstanbullular dikkat! Bu mahallelerde 15 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul'un bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.
Çalışmalar, yarın sabah 09.00'da başlayacak ve gece yarısına kadar devam edecek. Bu süre zarfında, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler ilçelerindeki bazı mahalleler 15 saat boyunca susuz kalacak.
SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER:
GAZİOSMANPAŞA:
- Barbaros Hayrettin Paşa
- Fevzi Çakmak
- Mevlana
- Karadeniz
- Karayolları
- Hürriyet
- Kazım Karabekir
- Yenimahalle
EYÜPSULTAN:
- Akşemsettin
- Alibeyköy Merkez üst kotları
- Çırçır
- Karadolap
- Yeşilpınar
SULTANGAZİ:
- Cumhuriyet
- Esentepe
- Gazi
- Sultan Çiftliği
- Uğur Mumcu
- Yunus Emre
- Zübeyde Hanım
- Yıl
- Yıl
BAYRAMPAŞA:
- Kocatepe
- Cevat Paşa
- Yıldırım Mahallesi'nin bir bölümü
ESENLER:
- Oruç Reis Mahallesi'nin bir kısmı
Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından su kesintisinin sona ermesi ve suyun yeniden verilmesi bekleniyor. İSKİ, vatandaşların bu kesinti süresince gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.