Meteoroloji saat vererek açıkladı! Çok kuvvetli yağış geliyor (25 Ekim 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) son tahmin verilerini paylaştı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Sinop çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak geçişleri olacağı tahmin ediliyor. Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde geçeceği belirtilirken Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis ön görülüyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Hava Sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise hafif ve orta kuvvetli bir şekilde kuzey yönlerden esmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Marmara genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Ege bölgesi, Akdeniz ve İç Anadolu, az veya çok bulutlu geçeceği belirtilirken yer yer pus ve sis etkili olacağı tahmin ediliyor.

ORTA VE ORTADOĞU KARADENİZ’DE SAĞANAK UYARISI

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise az veya çok bulutlu bir hava hakim olurken, Doğu Anadolu bölgesi için sadece Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağış diğer bölgelerde az ve çok bulutlu havanın olacağı belirtildi.

Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ön görülüyor. Orta ve Ortadoğu Karadeniz bölgesinde ise Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.