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İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar kapalı

İstanbul Kartal'da 29 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ''Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu'' dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü alternatif yolları açıkladı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 10:10
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İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar kapalı
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Milli Gazete'nin haberine göre, İstanbul Kartal'da 29 Ocak Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saat 07.00'den itibaren Turgut Özal Bulvarı'nın Sanayi Caddesi ayrımları ile İst-Marina yanı, Turgut Özal Bulvarı Dragos DSİ Bölge Müdürlüğü dönüşleri arası ve bu bölgelere çıkan tüm yollar, etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak. 

Vatandaşlar, alternatif olarak Kartal Üsküdar Caddesi ile D-100 karayolunu kullanabilecek.

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