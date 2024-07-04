İstanbullular dikkat! Trafiğe kapatıldı

Haliç Köprüsü'nün orta şeritlerinden ikisi, Ankara yönünde trafiğe kapatılarak çalışmalara başlandı. E-5 Karayolu üzerinde yer alan ve yoğun kullanım gören Haliç Köprüsü'nde yürütülen bu çalışmalar, gece 23.00 itibarıyla başladı ve metrobüs hattı ile köprünün Ankara yönündeki şeritleri trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, trafiğin alternatif güzergah olan yan yoldan yönlendirileceğini bildirdi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü bu çalışmanın 8 Temmuz sabah saat 05.00'e kadar sürmesi ve bu süre zarfında tamamlanması öngörülüyor.