İstanbullular dikkat! Trafiğe kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbullular dikkat! Trafiğe kapatıldı

İstanbul'un önemli geçiş noktalarından biri olan Haliç Köprüsü'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından başlatılan asfalt yenileme işlemleri devam ediyor.

Haliç Köprüsü'nün orta şeritlerinden ikisi, Ankara yönünde trafiğe kapatılarak çalışmalara başlandı. E-5 Karayolu üzerinde yer alan ve yoğun kullanım gören Haliç Köprüsü'nde yürütülen bu çalışmalar, gece 23.00 itibarıyla başladı ve metrobüs hattı ile köprünün Ankara yönündeki şeritleri trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, trafiğin alternatif güzergah olan yan yoldan yönlendirileceğini bildirdi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü bu çalışmanın 8 Temmuz sabah saat 05.00'e kadar sürmesi ve bu süre zarfında tamamlanması öngörülüyor.

İlgili Haberler
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Sinop'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 yaralı
Sinop'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 yaralı
New York borsası kapanış verileri açıklandı
New York borsası kapanış verileri açıklandı
Kasırga faciasında ölü sayısı yükseldi
Kasırga faciasında ölü sayısı yükseldi
Zambiya, Paris 2024'ü sallamaya geliyor
Zambiya, Paris 2024'ü sallamaya geliyor
İstanbul'da helikopterli 'huzur' operasyonu
İstanbul'da helikopterli 'huzur' operasyonu
2024 All-Star formaları tanıtıldı
2024 All-Star formaları tanıtıldı
Son Haberler
Akaryakıt zammına Muharrem İnce'den 'bidon'lu yanıt Gündem
Akaryakıt zammına Muharrem İnce'den 'bidon'lu yanıt
MEB Bakanı açıkladı: Başvurular 11 Temmuz'da yapılacak Gündem
MEB Bakanı açıkladı: Başvurular 11 Temmuz'da yapılacak
Esenler’de panik anlar! Bina apar topar boşaltıldı Yerel Haberler
Esenler’de panik anlar! Bina apar topar boşaltıldı
İsmail Saymaz'dan bomba iddia: Fahrettin Koca'nın Bakanlıktan alınma sebebini açıkladı Gündem
İsmail Saymaz'dan bomba iddia: Fahrettin Koca'nın Bakanlıktan alınma sebebini açıkladı
Milli Takım heyecanına Alman polisi ortak oldu: "Türkiye" tezahüratında samimi anlar ortaya çıktı Gündem
Milli Takım heyecanına Alman polisi ortak oldu: "Türkiye" tezahüratında samimi anlar ortaya çıktı
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Yerel Haberler
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü