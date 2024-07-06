İstanbullular Haliç Köprüsü çilesinden erken kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbullular Haliç Köprüsü çilesinden erken kurtuldu

İstanbullulara güzel haber. Haliç Köprüsü'ndeki çalışma iki gün erken bitti. İstanbullular rahatladı.

İstanbullulara müjde

İstanbullulara İBB'den güzel haber geldi. Açıklamaya göre Haliç Köprüsü'ndeki çalışma iki gün erken bitti. erken bitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) 3 Temmuz'da başlayan metrobüs yolundaki asfalt yenileme çalışması 8 Temmuz'da bitmesi planlanıyordu.

İBB tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü başlatılan Haliç Köprüsü'nün metrobüs yolundaki asfalt yenileme çalışması sona erdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yaptı.

Bu kapsamda 3 Temmuz Çarşamba günü, saat 23.00'te başlayan çalışmayla eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirildi.

Çalışma süresince trafiğe kapatılan D-100 Karayolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti de saat 01.00 itibarıyla yeniden açıldı.

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