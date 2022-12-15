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Tarihi buluşma: İstanbullular iradesi için Saraçhane'ye akın etti

İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararının ardından Altılı Masa ve vatandaşlar Saraçhane'de buluşuyor.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 16:24
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İstanbullular iradesi için Saraçhane'ye akın etti. Tarihi buluşma

Tarihi buluşma: İstanbullular iradesi için Saraçhane'ye akın etti
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı sonrası Saraçhane’de düzenlenen etkinliğe altılı masadan siyasetçiler de katılıyor.


Çağrıya destek veren İstanbullular Saraçhane'de toplanmaya başladı.



5 PARTİ LİDERİ KATILIYOR
Etkinliğe; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katılım sağlıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yerine vekili Sabri Tekir’in katılacağı açıklandı.



Etkinliğin İmamoğlu'nun konuşmasıyla başlaması ardından siyasi parti liderleri ve temsilcilerinin konuşması bekleniyor. Etkinlikte sırasıyla Ekrem İmamoğlu, Sabri Tekir, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapacak.



Alana gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve "Her şey çok güzel olacak" sloganlarıyla konuşmaları bekliyor.


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Yorgun Demokrat..
15.12.2022 17:30
Veli bey .artık söz bitti ha Mansur ha İmamoğlu ha kilictaroglu kim olursa olsun..  
 
misafir
15.12.2022 17:26
kantarı kim bozdu ise bozdukları kantar gün gelir o kantarı bozan kişileri de tartar.  
 
Gün gelir
15.12.2022 17:19
Yazık haksızlık var  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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