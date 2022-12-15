Tarihi buluşma: İstanbullular iradesi için Saraçhane'ye akın etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı sonrası Saraçhane’de düzenlenen etkinliğe altılı masadan siyasetçiler de katılıyor.





Çağrıya destek veren İstanbullular Saraçhane'de toplanmaya başladı.







5 PARTİ LİDERİ KATILIYOR

Etkinliğe; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katılım sağlıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yerine vekili Sabri Tekir’in katılacağı açıklandı.







Etkinliğin İmamoğlu'nun konuşmasıyla başlaması ardından siyasi parti liderleri ve temsilcilerinin konuşması bekleniyor. Etkinlikte sırasıyla Ekrem İmamoğlu, Sabri Tekir, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapacak.







Alana gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve "Her şey çok güzel olacak" sloganlarıyla konuşmaları bekliyor.







İLGİLİ HABERLER