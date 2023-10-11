İstanbullular mumları hazırlayın. 19 ilçe karanlığa gömülecek

İstanbul'da 11 Ekim Çarşamba günü yani bugün elektriklerin kesileceği ilçeler belli oldu.

İşte BEDAŞ'ın açıkladığı planlı kesintilerin listesi...

ARNAVUTKÖY

NO: 35095172

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 11/10/2023 09:30:00 - 11/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095179

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AZİM, BALKANLAR, ŞADIRVAN sk bölgelerinde 11/10/2023 09:30:00 - 11/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35095130

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah DEVRİM, İLKNUR sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093566

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, KURUÇEŞME, MİNİK, OCAK, ÇIRA sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095113

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, CAMİ, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MEKTEP, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 59., 89. sk bölgelerinde 11/10/2023 16:00:00 - 11/10/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35093308

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., 1650., İNÖNÜ, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk / MAHMUTBEY mah 2563., 2564., İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35093294

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 23., 24., 26., 27., 28., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1250., KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35093239

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1638., 1668., 1670., 1671., 1672., 1673., 1674., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1700., BAĞCILAR ASFALTI, HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35094766

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇEŞME mah sk bölgelerinde 11/10/2023 00:00:00 - 11/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35094767

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ASENA, CEMAL ULUSOY, ŞEHİT ÜMİT ALAY sk bölgelerinde 11/10/2023 00:00:00 - 11/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35092433

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, GENÇLİK, GÜVERCİN, HAYRAT, MİLLET , ŞEHİT FERİT DEMİR sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 35098069

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah VALİLİK YOLU sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35098070

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah BASINKÖY İSTANBUL, HAT ÜSTÜ, PAPATYA ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 11/10/2023 12:00:00 - 11/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35095386

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EREN, ÖRNEK sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093831

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 23 NİSAN, 30 AĞUSTOS, CENNETKUŞU sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 35090578

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AYANCIK, BAYIR, GÜLAY, GÜNDÜZ, HAYIR, TUNA, YEŞİL ÇİMEN, ŞEHİT CEVAT TUYAN sk / İSMET PAŞA mah TUNA sk bölgelerinde 11/10/2023 00:01:00 - 11/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 35090573

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, AKIN, KAMİL, KISMET, ONARIR, SİNEMA, TUNA, İLHAN, ŞEREF sk / İSMET PAŞA mah BABİL, FULYA, GÜL, KENAR, OĞUZ, TOPHANE, TUNA, UÇAK, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 11/10/2023 00:01:00 - 11/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35090577

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AYANCIK, GÜLAY, KOSOVA, TOK, YEŞİL ÇİMEN sk bölgelerinde 11/10/2023 00:01:00 - 11/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35092361

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah TÜRKER sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 35090747

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah CEYLAN, KAPTANPAŞA, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, NAKKAŞ PENAHİ, PİYALE HAVUZU, SEL, TÜRBE, YAYA GEÇİDİ ÇIKMAZI, ZİNCİRLİKUYU ÇIKMAZI, ÜST BARUTHANE sk / PİYALEPAŞA mah ALT BARUTHANE, BARUTHANE SIRTI, EFEM, FEN İŞLERİ ÇIKMAZI, SPOR, STAT, YILMAZ, ÜST BARUTHANE sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35098129

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah FANATİK, HANİCE sk bölgelerinde 11/10/2023 10:00:00 - 11/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35098155

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah CEVİZ BAĞLARI, DÜNDAR, KEPÇELİ sk bölgelerinde 11/10/2023 10:00:00 - 11/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35098153

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah HALİTPAŞA, LADİK sk bölgelerinde 11/10/2023 10:00:00 - 11/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35093142

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-603, G-604, G-606 sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35092355

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 2679., AHMET HAŞİM, AYASOFYA sk / OSMANGAZİ mah 2614., AHMET HAŞİM, BAHAR, BÜYÜK AYAZMA, EFELİK, HALİDE EDİP ADIVAR, HAZAN, SERA, SERDAR, SEVİ sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 2642., PİRİ REİS sk / ŞEHİTLER mah SELVİ sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35096721

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1400., 1405., 1412., 1415., 1416., 1417., 1419., 1420., 1421., 1427., 1428., 1429., 1430., 1431., 1432., 1434., 1435., 1440., 1441., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 11/10/2023 10:00:00 - 11/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095113

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, CAMİ, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MEKTEP, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 59., 89. sk bölgelerinde 11/10/2023 16:00:00 - 11/10/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35094781

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EFE, AHU, BOĞAZİÇİ, EMİRGAN, KADER, SERAP, SEREN, UMUT, YASEMİN sk bölgelerinde 11/10/2023 09:30:00 - 11/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 35082301

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KARADENİZ mah sk bölgelerinde 11/10/2023 00:05:00 - 11/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35082300

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KARADENİZ mah sk bölgelerinde 11/10/2023 00:05:00 - 11/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083314

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 579., 580., 582., 582/1., 582/2., 583., 608., 611., 615., 616., 618., 619., 621., KEMALPAŞA, OSMANBEY sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093583

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KALENDER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2059. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 150., 151., 153., 45., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 11/10/2023 10:00:00 - 11/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35095188

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, AYDENİZ, BAĞ, BİROL, ENİS, FIRIN, FİKRİ, KARTOPU, LATİF, SİNEM, TEPE, YÜZYIL, ZENGİN, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 11/10/2023 01:00:00 - 11/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35093632

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BAYIRCA, YENİÇERİ sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35095383

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.İKİTELLİ, 1230., 2.YILDIRIM, ARİFBEY, AÇIKGÖZ, FATİH, KORU, MAHMUTBEY, YAVUZ, ZAFER CÖMERT, ÖZAY ÇIKMAZI, ÖZGÜN, İNCİRLİ sk bölgelerinde 11/10/2023 00:01:00 - 11/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095384

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 11/10/2023 00:01:00 - 11/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095387

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 829., DALYAN, DERE, KIZILAY, İSTANBUL sk bölgelerinde 11/10/2023 12:00:00 - 11/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095388

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BILDIRCIN, 1.BİRLİK, 2.ARIKUŞU, ATMACA, FLAMAN, GÜVERCİN, İSTASYON sk bölgelerinde 11/10/2023 16:00:00 - 11/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35094903

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BOĞAZİÇİ, FİGEN, FİRUZE, GÜZİN, MADALYON, SILA sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35094919

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKSU, CENGİZ TOPEL, CEYLAN, GİRNELİ, HACI, HAS BAHÇE, KONGRE, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇÖREKOTU, ŞEHİT BÜLENT KARASU sk bölgelerinde 11/10/2023 12:00:00 - 11/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35094920

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah CENGİZ TOPEL, GİRNELİ, KIBRIS, KOCATEPE, MENEVŞE sk bölgelerinde 11/10/2023 12:00:00 - 11/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35096780

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah DİKEN ÇIKMAZI, MEYDAN sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35096781

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah ANADERE sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35096793

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, VATANPERVER, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, İMAM sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095246

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah FANATİK, HANİCE sk bölgelerinde 11/10/2023 10:00:00 - 11/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35096806

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah KÖSTEMİR, İBRİŞİM sk / MİMAR SİNAN mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 11/10/2023 13:00:00 - 11/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 35081052

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, EBE KIZI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/10/2023 00:00:00 - 11/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095047

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BİLEZİKÇİ, DERİCİLER, DOLAPDERE, KINALI KEKLİK, ŞAHİN sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE sk / ESKİŞEHİR mah BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, ŞAHİN sk / HALASKARGAZİ mah VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.