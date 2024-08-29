İstanbullular sağanak yağmurda denize girdi

Megakent İstanbul uzun süredir bir damla suya muhtaç halde yağmurlu havanın hasretini yaşıyordu. Dün Meteorolojinin uyarıları sonrasında öğlen saatlerinde bir anda bastıran kuvvetli yağış boğaz çevresi ve kuzey bölgelerinde etkili oldu.

Avrupa yakasındaki bazı ilçelerin cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu. Bazı metro seferleri ise hava muhalefeti nedeni ile yapılamadı. AKOM’un sel ve su baskınlarına karşın tedbirli olunması uyarıları yapılırken yağmur sırasında dışarıda olan vatandaşlar tentelerin altına gizlendi.

İstanbul’u sağanak vurdu. Bardaktan boşalırcasına yağdı

YAĞMURUN KEYFİNİ DENİZE GİREREK ÇIKARDILAR

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile beraber nemin de hayli yüksek olduğu İstanbul’da milyonlarca vatandaşın gözü havada oluşacak bulutlara bakarken güzel haber MGM’den geldi.

Uyarı sonrasında gökyüzüne bakan vatandaşlar kara bulutları üzerinde görmesinin üzerinden kısa bir süre sonra yağmur damlaları ile buluştu. Birçok vatandaş bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Bir grup vatandaş ise yağmur sırasında denize girerek bu anları unutulmaz anı haline çevirdi.

Süper hücre bulutları İstanbul'da

BEBEK SAHİLDE YAĞMUR ALTINDA DENİZ KEYFİ

İstanbul Bebek Sahilinde yer alan Mısır Başkonsolosluğu önünde 11 kişilik bir arkadaş grubu yağmura hasretlerini giderirken bu sırada denize girerek keyiflerine keyif kattılar. Bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımın altına birçok sosyal medya kullanıcısından yorum yağdı. Kullanıcılar denize giren grubun yağmurun keyfini en iyi çıkaran grup olarak ilan etti.

Mısır Başkonsolosluğu önündeki keyifli anların yer aldığı video dünün en çok etkileşim alan videolarından birisi oldu.

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Araçlar sular altında kaldı