İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak

SİLİVRİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN SİLİVRİ mah PIRILTI sk bölgelerinde 22/07/2023 13:00:00 - 22/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.