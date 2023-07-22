İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak

GAZİOSMANPAŞA
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1038., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1050., 1051., 1057., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1105., İNÖNÜ sk / KARADENİZ mah 1103., 1105., 1113., 1113/2., 1114., 1115., 1116., 1118., 1121., 1122., 1125., 1126., 1127., 1128., 1128/1., 1128/3., 1129., 1134., 1134/1., 1135., 1136., 1137., 1138., 1140., 1141., 1150., 1150/1., 1151., 1154., 1155., 1157., 1158., 1159., 1159/1., 1160., 1161., 1164., 1165., 1166., 1168., 1168/1., 1168/2., 1168/3., 1168/4., 1169., 1170., 1170/1., 1171., 1179., 1212., 1213., 1214., 1215., 1216., 1221., 1224., 1225., ERTUĞRUL GAZİ, GENERAL ALDOĞAN, HAMİDİYE, KÖROĞLU, MEHMET AKİF, MENDERES, NAMIK KEMAL, ZİYA GÖKALP, ÇAKIRCALI sk bölgelerinde 22/07/2023 06:00:00 - 22/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.