İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak

BEDAŞ bugün İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını açıklandı. Kesinti nedeniyle klimayı açarak serinlemek de imkansızlaşacak. İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 1

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ( BEDAŞ) onarım, bakım ve yatırım çalışmaları yapmayı sürdürüyor. Söz konusu çalışmalar yapılırken vatandaşların ve BEDAŞ çalışanlarının güvenliği için elektrikler çalışma saatlerinde kesiliyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 2

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah HACIMAŞLI sk / HARAÇÇI mah AKYAR, AKÇA, ALEV, ALTAN, AZER, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BEYKAN, CENAP, FELAK, GÖÇMENKENT, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HATMİ, HAZİN, KANDİLLİ, NİLSU, SANEM, SARI MİMOZA, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SOLMAZ, TILSIM, TINAZ, UTKU, YEŞİLBELDE, ÇOLAK, ŞENKAYA sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 3

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE sk bölgelerinde 22/07/2023 10:00:00 - 22/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 4

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÇELİK, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 5

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DALYAN sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 6

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DALYAN sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 7

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ERGUVAN 1, KOÇYİĞİTLER sk / SOĞANLI mah KEMAL SUNAL sk bölgelerinde 22/07/2023 10:00:00 - 22/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 8

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ- BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, ÖDÜL sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah BAĞCILAR, MERİÇ, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 22/07/2023 11:00:00 - 22/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 9

BAYRAMPAŞA

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 10

BAYRAMPAŞA

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah METE, SELVİ sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 11

BAYRAMPAŞA

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah METE, SELVİ sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 12

BAYRAMPAŞA

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah RAMİ KIŞLA, TAŞLIK sk bölgelerinde 22/07/2023 16:00:00 - 22/07/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 13

BEŞİKTAŞ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah CEDİDİYE, IHLAMUR YILDIZ, NURTANESİ, YILDIZ, ÜZENGİ sk / CİHANNÜMA mah YILDIZ sk / DİKİLİTAŞ mah ASUDE, BARBAROS, CEDİDİYE, CEYLAN, EREN, YENİDOĞAN, ÖMÜR sk bölgelerinde 22/07/2023 00:00:00 - 22/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 14

BEŞİKTAŞ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BODUR, NİSBETİYE, SERAMİK sk bölgelerinde 22/07/2023 10:00:00 - 22/07/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 15

BEYOĞLU

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BÖĞÜRTLEN, DOĞANAY, DOĞANAY ARALIĞI, DOĞANŞAH, ELMAS, ESER, ESER ARALIĞI, FATİH SULTAN, KESKİN, KILIÇ, KİRİŞ, MEYDAN, TAŞLI, TEPE ÜSTÜ, UÇ HİSAR, YAVUZ, ZÜMRÜT, ZÜMRÜT ARALIĞI, ÇETİN, ÇINAR, ŞEHİT ER MURAT CELEP, ŞENER sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇAY, ARDIÇ, ATLAS, AVCILAR, AYDIN, AÇIK, BABAPINAR ARALIĞI, BULUT, CAN, DOĞAN, ERDEM, FATİH SULTAN, FEVZİ ÇAKMAK, FINDIK, GELİNCİK, GÜLŞEN, GÜVEN, GÜZEL BAHÇE, IŞIKLI, KARADUT, KIRANKAYA, KUMRU, KUZEY, LALEZAR, MEKTEP, NARİN, NAZ, NÜKHET, OSMANOĞLU, SAĞLIK OCAĞI, SESSİZ, SIRAÇ, YAKA ÇIKMAZI, ÇAVUŞOĞLU, ŞEN sk bölgelerinde 22/07/2023 00:00:00 - 22/07/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 16

BEYOĞLU

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AKTAŞ, ALDAMGA, AZAK, BİLEZİKÇİ, DEMET, DEĞİRMEN, KAYTANCI RASİM, KAZASKADIN, KURTULUŞ, MARSIK, MEKKARECİ, PERVAZ, PEŞKİR AĞASI, TUZCU MURAT, YİĞİTBAŞI sk / FERİKÖY mah KOCABAŞ, KURTULUŞ sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 17

BÜYÜKÇEKMECE

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ASRİ, BALIKÇI, BİZİM, ER, FENER, GÖKTAŞI, GÖREN, GÜLER 1, GÜNER, GÜNEŞ, GÜNGÖR 1, HEDEF, HÜNKAR, MİÇO, PETEK, SELVİ 2, TUGAY, UMUT 3, USKUMRU, UÇAL, ÇAĞDAŞ 3, ÇINAR 3, ÜLKÜ sk / MİMAROBA mah EVREN 1, FATİH 1, SERİN sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 18

ÇATALCA

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah ADEM, AKAY, ASENA, BAHADIR, BALAMİR, BAŞKÖY ÇIKMAZI, BEKİRLİ, CAMİ ARKASI, CAMİALTI, DESTEGÜL, EDİRNE, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HARİKA ÇIKMAZI, HARİTA ÇIKMAZI, HASGÜL ÇIKMAZI, HASTÜRK ÇIKMAZI, HAYRAN, HAYRAT, HİLAL, KUPA ÇIKMAZI, KÜÇÜKBEY, NİLÜFER ÇIKMAZI, PALMİYE, PARADİSE, PINAR, PINARCA, REFET ÇIKMAZI, RIZA ÇIKMAZI, SARILALE ÇIKMAZI, SAĞLIK OCAĞI, SEBİL, SOHBET ÇIKMAZI, VAKKAS, YASEMİN, YILDIZ, ZAMBAK, İHSAN AKDOĞAN, İLKBAHAR ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 19

ÇATALCA

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAKİ, BEKA, DOĞA, DİLA, HİLMİ ÇALIŞ, OVAYENİCE, SEMAZEN, SIRMA ÇIKMAZI, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ÇATALCA sk bölgelerinde 22/07/2023 10:00:00 - 22/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 20

ESENLER

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah OKUL sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 21

ESENLER

İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇ REİS mah sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 22

ESENLER

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜÇLÜ, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 22/07/2023 11:00:00 - 22/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 23

ESENYURT

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1048., 1076. sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 24

ESENYURT

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-179, G-183, G-531, G-550, G-559, G-571, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 25

ESENYURT

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 40., SU YOLU sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 26

EYÜPSULTAN

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KEKLİK, 2.KARTAL, 3.IHLAMUR, 3.MEŞE, 4.ÇINAR, BAŞDERE, BELEDİYE, CAMİİ, GÖKTÜRK, HACI AHMET, IŞILDAR, KABAN, KIVRIM, MERİÇ, NEHİR, PANAYIR ÇAYIRI, PELİT, REYHANİ, SADIK, SALKIM, TAŞÇI, YEŞİM, YİĞİT, ÇAMGÜZELİ, İSTANBUL sk bölgelerinde 22/07/2023 01:00:00 - 22/07/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 27

EYÜPSULTAN

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ATABEY, BAĞLAR, BEKÇİ, DİKİLİAĞAÇ, NECİP FAZIL KISAKÜREK , ORUÇ, YEŞİLÇINAR, İLK YAZ sk / İSLAMBEY mah ATABEY, FAZİLET, KUŞBAZ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ORUÇ, TOKOL, İLK YAZ sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 28

EYÜPSULTAN

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ALTUNİZADE BAĞ, HACI EŞREF , RAMİ EYÜP YOLU, SİLAHTAR HÜSEYİN, TALİMHANE, TOPÇU HASAN sk / RAMİ YENİ mah KURU GIDA 1., KURU GIDA 3., KURU GIDA 4., KURU GIDA 8., RAMİ KIŞLA, REŞADİYE sk bölgelerinde 22/07/2023 16:00:00 - 22/07/2023 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 29

FATİH

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah KABASAKAL sk / MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BATUMLU sk / SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALTIMERMER ÇIKMAZI, ALYANAK, DR. ŞÜKRÜBEY, EVLİYA ATA, HACI YUSUF, LALEZAR CAMİİ, MECİTBEY, MUSTAFA NÂFİ, MİRALAY HASAN KAZIMBEY, MİRALAY HASAN KAZIMBEY ÇIKMAZI, NÂİBBEY, RAİFPAŞA, SEYFULLAH EFENDİ, SEYFULLAH EFENDİ ÇIKMAZI, SU YOLCU, SİLİVRİKAPI, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, VANİ DERGAHI ÇIKMAZI, YEDİ EMİRLER 1., ZİKİRCİ, ŞEYH HÜSAMETTİN sk / SİLİVRİKAPI mah KARAKULAK, SIRMAKEŞ, SİLİVRİKAPI sk bölgelerinde 22/07/2023 00:00:00 - 22/07/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 30

FATİH

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, KÜÇÜK, SALKIMSÖĞÜT, ZEYNEPSULTAN CAMİİ sk / CANKURTARAN mah ALEMDAR sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 31

GAZİOSMANPAŞA

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1038., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1050., 1051., 1057., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1105., İNÖNÜ sk / KARADENİZ mah 1103., 1105., 1113., 1113/2., 1114., 1115., 1116., 1118., 1121., 1122., 1125., 1126., 1127., 1128., 1128/1., 1128/3., 1129., 1134., 1134/1., 1135., 1136., 1137., 1138., 1140., 1141., 1150., 1150/1., 1151., 1154., 1155., 1157., 1158., 1159., 1159/1., 1160., 1161., 1164., 1165., 1166., 1168., 1168/1., 1168/2., 1168/3., 1168/4., 1169., 1170., 1170/1., 1171., 1179., 1212., 1213., 1214., 1215., 1216., 1221., 1224., 1225., ERTUĞRUL GAZİ, GENERAL ALDOĞAN, HAMİDİYE, KÖROĞLU, MEHMET AKİF, MENDERES, NAMIK KEMAL, ZİYA GÖKALP, ÇAKIRCALI sk bölgelerinde 22/07/2023 06:00:00 - 22/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 32

GAZİOSMANPAŞA

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1., KADİR AKDOĞAN sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk / YENİ MAHALLE mah 547/1., GALERİ, HEKİMSUYU, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 22/07/2023 10:00:00 - 22/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 33

GAZİOSMANPAŞA

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 562., 563., 564., 567., 568., 568/1., 568/2., 568/3., 568/5., 569/1., 648/2. sk bölgelerinde 22/07/2023 12:00:00 - 22/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 34

GÜNGÖREN

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BAYKARA, LALE, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 35

KAĞITHANE

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AĞRI, BAYRAKTEPE, BİLİM, ESKİ BEŞİKTAŞ, NURTAÇ, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 22/07/2023 09:30:00 - 22/07/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 36

KAĞITHANE

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah NURTAÇ, YANKI sk bölgelerinde 22/07/2023 09:30:00 - 22/07/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 37

KAĞITHANE

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, CİHAD, HÜDA, KAĞITHANE BARBAROS, NUSRET, YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, AYTEKİN, DEKAN, DERGİ, DEVİR, DONANMA, DUYGU, DÜZENLİ, KAĞITHANE BARBAROS, ULUBAŞ, YILDIRIM, ŞEBNEM sk bölgelerinde 22/07/2023 10:00:00 - 22/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 38

KAĞITHANE

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DALGIÇ, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 22/07/2023 13:00:00 - 22/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 39

SARIYER

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk / MASLAK mah MASLAK MEYDAN sk bölgelerinde 22/07/2023 02:00:00 - 22/07/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 40

SİLİVRİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 22/07/2023 10:00:00 - 22/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 41

SİLİVRİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk / BEKİRLİ mah ÇAKIRBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/07/2023 12:00:00 - 22/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 42

SİLİVRİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN SİLİVRİ mah PIRILTI sk bölgelerinde 22/07/2023 13:00:00 - 22/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 43

SİLİVRİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN SİLİVRİ mah PIRILTI sk bölgelerinde 22/07/2023 13:00:00 - 22/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 44

ŞİŞLİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, HARZEMŞAH, OKTAY CEBECİ, TAYYARECİ MEHMET ALİBEY sk bölgelerinde 22/07/2023 09:00:00 - 22/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbullulara peş peşe uyarı. 18 ilçede klimalar çalışmayacak 45

ŞİŞLİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, PALAZOĞLU, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL sk bölgelerinde 22/07/2023 12:00:00 - 22/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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