İstanbullulara Yüzde 50 indirim. Başvuran herkese istisnasız uygulanacak

Milyonlarca İstanbullu için ulaşım artık daha ucuz olacak. Araçlarını İspark P+D otoparklarına bırakan İstanbulkart sahipleri, yüzde 50 indirim avantajıyla daha ucuz bir yolculuk deneyimi yaşayacak. Kendi aracınızı kullanmanın yanı sıra toplu taşıma araçlarını da uygun fiyatla kullanabileceksiniz.

İstanbul’un farklı noktalarında bulunan P+D otoparkları sayesinde daha kolay, ekonomik ve çevre dostu bir ulaşım sağlanabilecek.

ARACINI İSPARK P+D OTOPARKINA PARK EDENE YÜZDE 50 İNDİRİM

Ulaşım İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, araçlarını İspark P+D otoparklarına park edenlere ve İstanbulkart’ı kullanarak toplu taşıma araçları ile yolculuğuna devam eden vatandaşlara ulaşımda %50 indirim uygulanacağı duyuruldu.

Ulaşım İstanbul’un sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda,

“Aracınızı seçili ispark P+D otoparklarına bırakın ve İstanbulkart'ınızı kullanarak toplu taşıma araçları ile yolculuğunuza devam edin.

Bu sayede, hem %50 indirimden hem de konforlu toplu ulaşımdan faydalanın.

Şehrin çeşitli noktalarında bulunan P+D otoparklarımızla sizlere daha kolay, ekonomik ve çevreci ulaşım imkanı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.