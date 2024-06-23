İstanbullulara Yüzde 50 indirim. Başvuran herkese istisnasız uygulanacak

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbullulara Yüzde 50 indirim. Başvuran herkese istisnasız uygulanacak

İstanbul'da toplu taşıma aracı kullanan milyonlarca İstanbulkart sahibi vatandaşı bayram ettirecek kampanya açıklandı.

Milyonlarca İstanbullu için ulaşım artık daha ucuz olacak. Araçlarını İspark P+D otoparklarına bırakan İstanbulkart sahipleri, yüzde 50 indirim avantajıyla daha ucuz bir yolculuk deneyimi yaşayacak. Kendi aracınızı kullanmanın yanı sıra toplu taşıma araçlarını da uygun fiyatla kullanabileceksiniz.

İstanbul’un farklı noktalarında bulunan P+D otoparkları sayesinde daha kolay, ekonomik ve çevre dostu bir ulaşım sağlanabilecek.

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ARACINI İSPARK P+D OTOPARKINA PARK EDENE YÜZDE 50 İNDİRİM

Ulaşım İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, araçlarını İspark P+D otoparklarına park edenlere ve İstanbulkart’ı kullanarak toplu taşıma araçları ile yolculuğuna devam eden vatandaşlara ulaşımda %50 indirim uygulanacağı duyuruldu.

Ulaşım İstanbul’un sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda,

“Aracınızı seçili ispark P+D otoparklarına bırakın ve İstanbulkart'ınızı kullanarak toplu taşıma araçları ile yolculuğunuza devam edin.

Bu sayede, hem %50 indirimden hem de konforlu toplu ulaşımdan faydalanın.

Şehrin çeşitli noktalarında bulunan P+D otoparklarımızla sizlere daha kolay, ekonomik ve çevreci ulaşım imkanı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

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