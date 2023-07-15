İstanbullunun taksi çilesi bitmiyor. Taksi şoförü yolculardan "kişi başı ücret" istedi

İstanbul'da, yolcuların sayısını bahana eden taksi şoförü, taksimetre açmayıp kişi başı ücret talep etti.

İstanbullunun taksi çilesi bitmiyor. Taksi şoförü yolculardan "kişi başı ücret" istedi

İstanbullular taksicinin taksimetre açmayıp dolandıranına, kısa mesafede yolcu almayanına alıştı ancak bu kez alıştığının dışında bir olay yaşadı.

Taksiye 5 kişi binen yolcu grubu, taksi şoförünün taksimetre açmayıp kişi başı ücret istemesi üzerine şaşkına döndü.

DOLMUŞ GİBİ ÜCRET İSTEDİ

İstanbul'da taksi şoförünün, yolcuların taksiye 5 kişi binmesi üzerine taksimetreyi açmak istememesi tartışma çıkmasına neden oldu.

Yolcular taksimetre açılmadan yola çıkmak istemedi. Taksimetreyi açmayan şoför, "5 kişiyi yolcu olarak alamam" bahanesiyle her bir yolcu için 50 lira ücret istedi.

Bu durum üzerine müşteriler ve şoför arasında yaşanan tartışma büyüdü.

O anlar müşterilerin cep telefonu kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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