İstanbullunun ulaşım çilesi! Metro arızalandı, seferler aksadı

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda sefer yapan metro, Kağıthane-Çağlayan istasyonları arasında arıza yaptı. Yolcular arıza giderilinceye kadar araçta bekledi.
Arızanın giderilmesinin ardından, seferler normale döndü.
Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda sefer yapan metro, Kağıthane-Çağlayan istasyonları arasında arıza yaptı. Yolcular arıza giderilinceye kadar araçta bekledi.
Arızanın giderilmesinin ardından, seferler normale döndü.