İstanbulspor: 0 Çaykur Rizespor: 4

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi konuk ekip Çaykur Rizespor 4-0 kazandı. Goller; 4. dakikada Ibrahim Olawoyin, 44 ve 64. dakikalarda Martin Minchev ve 90. dakikada David Akintola'dan geldi.



Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 45'e yükseltirken, İstanbulspor 13 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor sonraki maçta evinde Antalyaspor'u ağırlayacak, İstanbulspor ise deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.