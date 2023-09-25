İstanbulspor ayrılığı resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da ligde giden kötü gidişat sonrası beklenen ayrılık gerçekleşti.

Yönetim, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

İstanbul ekibinin açıklaması şu şekilde;

-Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Sarı siyahlılar, bu sezon 4 maç sonunda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrası 19. sıraya yerleşti.