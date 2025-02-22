İstanbulspor play-off hattına yerleşti

İstanbulspor Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve play-off hattında kendine yer buldu.
İSTANBULSPOR 2 FATİH KARAGÜMRÜK 0
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mehmet Türkmen, Abdullah Uğur Sarı, Oğuz Kağan Çalışır
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Dk. 88 Yiğit Fidan), Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Kubilay Sönmez, Vorobjovas (Dk. 90+2 İsa Dayaklı), Sambissa (Dk. 75 Emir Kaan Gültekin), Loshaj (Dk. 88 Abdullah Dijlan Aydın), Diarra, Krstovski (Dk. 90+2 Kerem Şen)
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Salih Dursun (Dk. 63 Muhammed Mert), Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş, Atakan Çankaya (Dk. 81 Gray), Johnson, Camacho, Göktan Gürpüz (Dk. 88 Baran Demiroğlu), Serginho (Dk. 81 Dovedan), Wesley
Goller: Dk. 49 Yunus Bahadır, Dk. 83 Loshaj (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kart: Dk. 80 Okan Erdoğan (Uğur Okulları İstanbulspor)