İstanbulspor sahadan çekilirken Uğurcan Çakır Trabzonspor taraftarına üçlü çektirdi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Mücadelenin 74. dakikasında İstanbulspor yönetimi, hakem kararlarına protesto amacıyla takımı sahadan çekti.

Mücadele yarıda kaldı.

Ayrıca, İstanbulspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Simon Deli, Ecmel Faik Sarıalioğlu'un ayaklarına kapandı ve, "Yapma başkan çekme bizi sahadan" diye yalvardı. Ancak İstanbulspor Başkanı kararından dönmedi.

Bu olayların dışında, Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın, maç sonu yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine düştü.

TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ!

Uğurcan Çakır, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi sonrası Trabzonspor taraftarının olduğu deplasman tribününe giderek taraftara üçlü çektirdi.

Ardından taraftar bayrağını salladı.

Yaşanan bu olay bazı taraftarlardan tepki aldı.