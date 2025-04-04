İstanbulspor, Yeni Malatyaspor'u 5 golle geçti

İstanbulspor kendi sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-0'lık farklı bir skorla geçti

İSTANBULSPOR 5 YENİ MALATYASPOR 0

11. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Emir Kaan'ın şutunda önce yan direğe çarpan top ardından Yiğit Ulaş'ın eline değdi. Hakem Ali Yılmaz oyunu devam ettirdi ancak daha sonra VAR tavsiyesiyle monitörde pozisyonu inceleyen Ali Yılmaz, 15. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada penaltıda topun başına geçen Loshaj, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

26. dakikada Loshaj'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Emir Kaan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

30. dakikada Sambissa'nın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Emir Kaan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

60. dakikada sol taraftan Şeref'in pasında topla buluşan Yusuf Ali'nin penaltı noktasının gerisinden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

69. dakikada sol taraftan Yusuf Ali pasını ceza yayındaki Özcan'a aktardı. Özcan Şahan, ceza yayı içinden çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-0