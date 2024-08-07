İstanbulspor'da kanser vakası

TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan İstanbulspor, 19 yaşındaki futbolcu Baran Alp Vardar'a kanser teşhisi konduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Biz hep seninle olacağız canımız Baran Alp Vardar. Altyapımızdan yetişmiş, A takımımızda görev almış, sevgili Baran Alp Vardar’a yapılan tetkikler sonucu kanser teşhisi konmuş ve tedavi sürecine başlamıştır. Daima seninle olacağız" ifadeleri kullanıldı.

Baran Alp Vardar, geçen sezon Süper Lig'de Alanyaspor, Sivasspor ve Fenerbahçe maçlarında forma giymişti.

HASTANEDE MORAL ZİYARETİ

Takım arkadaşları genç oyuncuyu yalnız bırakmadı.

İstanbulsporlu futbolcular Baran Alp Vardar'ı hastanede ziyaret ederek genç yıldıza moral verdiler.