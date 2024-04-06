İstanbulspor'da Sarıalioğlu ameliyat oldu

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbulspor'da Sarıalioğlu ameliyat oldu
Süper Lig'e veda etmeye hazırlanan İstanbulspor'da genç orta saha oyuncusu Enver Sarıalioğlu ameliyat edildi.

Trendyol Süper Lig'de 13 puanla son sırada yer alan İstanbulspor'a genç oyuncusundan kötü haber geldi.

Sakatlığı bulunan 19 yaşındaki Enver Sarıalioğlu ameliyat edildi.

Sarı-Siyahlı kulüpten şu açıklama yapıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Enver Sarıalioğlu, sponsorumuz Bahçelievler Memorial hastanesinde başarılı bir çapraz bağ ameliyatı olmuştur. Ameliyat sonrası başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ve teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz, oyuncumuzu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştur. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce yeşil sahalara dönmesini diliyoruz."

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