İstanbulspor'da Sarıalioğlu ameliyat oldu

Trendyol Süper Lig'de 13 puanla son sırada yer alan İstanbulspor'a genç oyuncusundan kötü haber geldi.

Sakatlığı bulunan 19 yaşındaki Enver Sarıalioğlu ameliyat edildi.

Sarı-Siyahlı kulüpten şu açıklama yapıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Enver Sarıalioğlu, sponsorumuz Bahçelievler Memorial hastanesinde başarılı bir çapraz bağ ameliyatı olmuştur. Ameliyat sonrası başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ve teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz, oyuncumuzu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştur. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce yeşil sahalara dönmesini diliyoruz."