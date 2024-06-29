İstanbul'u bekleyen büyük tehlike: En az 50 bin tane bulunuyor

İstanbul, son dönemde yaşanan iki ayrı bina çökme vakasıyla gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür olayların temelinde yatan sebepleri, mühendislik hizmetlerinin yetersizliği ve düşük kaliteli inşaat malzemelerinin kullanımı olarak işaret ediyorlar. Ayrıca, mevcut binaların üzerine ek yapılar inşa edilmesinin de riskleri artırdığına dikkat çekiliyor.

İstanbul'daki kaçak ve güvensiz binaların sayısının fazlalığı, özellikle Küçükçekmece ve Bahçelievler'de meydana gelen çökme olayları sonrasında, şehrin karşı karşıya olduğu tehlikeleri açıkça ortaya koymaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Koçak gibi alanında uzman isimler, İstanbul'daki riskli yapı stokunun boyutları, çökme olaylarının altında yatan nedenler ve alınması gereken önlemler hakkında görüşlerini paylaştılar. Prof. Dr. Koçak, özellikle Bahçelievler'de yaşanan çökme hadisesinin, binanın kaçak yapılmasından kaynaklandığını vurgulayarak, bu tür yapıların şehir güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu bağlamda, İstanbul'un yapısal güvenliğini sağlamak adına, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve inşaat standartlarının yükseltilmesi gerektiği konusunda genel bir fikir birliği bulunmaktadır.

İstanbul'da meydana gelen iki ayrı bina çökmesi vakasında, inşaat mühendisi Koçak'ın yaptığı incelemeler sonucunda, yapı malzemelerinin yetersizliği ve mühendislik hizmetlerinin alınmamasının faciaya yol açtığı belirlendi. Koçak, yapılan değerlendirmede, "İncelenen beton ve demir kalitesi, yedi katlı bir yapı için kesinlikle uygun değil. Üstelik, imalat süreçleri de oldukça düşük standartlarda gerçekleştirilmiş" dedi. Ayrıca, binaların kolon ve kirişlerindeki taşıma kapasitesinin kaybı, çökmenin başlıca nedenleri arasında gösterildi.

Küçükçekmece'deki bina için ise, kolonlarda ciddi korozyon hasarı tespit edildi. Her iki yapıda da benzer şekilde, kalitesiz malzeme kullanımı, mühendislik hizmetlerinin ihmal edilmesi ve kaçak yapılaşmanın olduğu ortaya çıktı. Bu durum, şehirdeki yapı güvenliği konusunda ciddi endişeleri gündeme getirdi.

BİNALARIN 50 BİN CİVARI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Prof. Dr. Koçak, İstanbul'daki riskli bina sayısına ilişkin, "Bakanlık, riskli binaların 600 bin civarında olduğu söyledi. İBB, 300 bin olarak açıkladı. Bunun 50 bini kesin bu haldedir. Çok net söyleyebilirim. Çünkü 40 senenin üzerindeki binalar bunlar. Burası da öyle, 1980 yapımı. 1995'te 2-3 katını kaçak yapmış üzerine. Bu tür binalarımız maalesef 50 bin civarı var. Yani her ilçede en az 1000 binamız vardır böyle." açıklamasında bulundu.