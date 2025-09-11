'İstanbul’u Koşuyorum' yarışı 14 Eylül'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 2016 yılından bu yana düzenlenen “İstanbul'u Koşuyorum” yarışlarının Asya etabı bu pazar Üsküdar’da gerçekleştirilecek.

Binlerce koşucunun kayıt yaptırdığı organizasyon, "İstanbul’u Koşuyorum, Şehri Yaşıyorum!" sloganıyla yapılacak.

Toplam 5 bin 250 sporcunun kayıt yaptırdığı yarışta, 10K kategorisinde 4 bin 150, 5K kategorisinde ise bin 100 koşucu mücadele edecek.

14 yaş ve üzeri katılımcıların yer aldığı, 5K yarışı saat 08.00, 16 yaş ve üzeri katılımcılar kayıt yaptırdığı 10K yarışı saat 09.15’te başlayacak.

Zaman sınırları 5K için 50 dakika, 10K için 90 dakika olarak belirlendi. 10K’yı süresi içinde tamamlayan sporcular, 2 Kasım’da yapılacak 47. İstanbul Maratonu’ndaki 15,5K koşusuna kayıt hakkı kazanacak.

KİT DAĞITIMI BAŞLADI

Yarışa kayıt yaptıran sporcular, koşu kitlerini 11-13 Eylül tarihleri arasında Kanyon AVM P1 katından alabilecek.

11-12 Eylül günlerinde 10.00-19.00 arasında, 13 Eylül'de ise 10.00-18.00 saatleri arasında dağıtım yapılacak.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VE KUPA VERİLECEK

10K yarışında kadın ve erkek klasmanlarında ilk 8'e giren sporculara toplam 142 bin TL para ödülü dağıtılacak. Birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek.

5K kategorisinde ise genel klasmanda ve 14-16 yaş grubunda dereceye giren ilk 3 sporcuya kupa takdim edilecek.

10K koşusunda 13 farklı yaş grubunda kupa heyecanı yaşanacak.

Yaş grupları 16-19, 20-23, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84 ve 85+ olarak belirlendi.

YARIŞ GÜZERGAHI

10K parkuru Paşa Limanı Caddesi Vapur İskelesi önünden başlayacak, Harem’den Kuzguncuk’a kadar devam ederek Üsküdar Meydanı’nda sona erecek.

5K parkuru da Paşa Limanı’ndan başlayarak Harem’e kadar gidip dönüşle Üsküdar Meydanı’nda tamamlanacak.

Güzergah, 06.00-12.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.