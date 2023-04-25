İstanbul'u 'oraj' vuracak. AKOM uyardı: Hava birden değişecek

AKOM, İstanbul'da oraj beklendiğini açıkladı. İki gün boyunca sürecek olan oraj hava sıcaklıklarını 5-8 derece birden düşürecek. Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul'u 'oraj' vuracak. AKOM uyardı: Hava birden değişecek

Bugünden itibaren kuzey ve iç kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistem ise hafta boyunca etkisini sürdürecek.

YURT GENELİ YAĞMURLU

TÜM TÜRKİYE'Yİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Doğu Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YURT GENELİ YAĞMURLU

İSTANBUL'DA ORAJ BEKLENİYOR

26 Nisan Çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde oraj bekleniyor. Bu beklentiyle birlikte sıcaklıklar da düşecek, gök gürültülü yağmur bekleniyor.

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) uyarısına göre; İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur 26 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 29 Nisan Cumartesi gününe kadar sürecek. Yağış boyunca sıcaklıkların da 8 derece birden düşmesi bekleniyor.

AKOM DA UYARDI

ORAJ NEDİR?

Oraj ya da gök gürültülü fırtına, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülen bir hava olayı.

BUGÜN SICAKLIK 20 DERECE

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