İstanbul’u sağanak yağış vuracak. AKOM saat vererek uyardı

Meteoroloji yaptığı son tahminlerde 13 il için sarı kodlu uyarı vererek fırtına beklendiğini kaydetti. Açıklanan tahminlerde hava sıcaklığının kuzey kesimlerinde 8 derece birden düşeceği kaydedildi.

Meteroroloji’nin yaptığı uyarılardan sonra bir açıklama da AKOM’dan geldi. AKOM, İstanbul’da öğleden sonra hava sıcaklığının 8 derece birden düşeceğini kaydederek kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

AKOM, Yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi sonrası yarın havanın yeniden ısınmasının beklendiğini kaydetti. Öte yandan açıklamada rüzgarın hızının 60 kilometreye kadar çıkabileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, yaz yağmurlarının, genelde 7 ila 15 dakikalık zaman diliminde fırtınayla birlikte şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde düştüğü için anında akışa geçtiği, yollarda göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde ise su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

AKOM, hava sıcaklığının bayram boyunca yüksek olacağının altını çizdi.