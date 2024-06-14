Flaş… Flaş… Fırtına bulutlarının İstanbul’u vuracağı saat belli oldu. Çok az kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son tahminde 13 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Yapılan açıklamada vatandaşların kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları yönünde tavsiyeler vermişti.

AKOM ise İstanbul’a yaklaşan fırtınaya karşı vatandaşları uyararak kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. Açıklamada bugün öğlenden sonra beklenen fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirilmişti.

İSTANBUL’U VURACAK FIRTINA BULUTLARININ GELECEĞİ SAAT BELLİ OLDU

Yapılan son değerlendirmelerde İstanbul’u vuracak fırtına bulutlarının geleceği saat belli oldu. Buna göre, Karadeniz üzerinden gelerek Trakya tarafında etkili olan fırtına bulutlarının İstanbul’a saat 19.00’da gelmesi bekleniyor. Etkili fırtınanın gece saat 23.00’dan sonra etkisini kaybederek Tuzla üzerinden doğuya doğru hareket etmesi bekleniyor.

Son tahminlere göre, fırtına sonrası havanın yeniden ısınması bekleniyor.