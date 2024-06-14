Flaş… Flaş… Fırtına bulutlarının İstanbul’u vuracağı saat belli oldu. Çok az kaldı

Düzenleme: Cemile Balcı
Flaş… Flaş… Fırtına bulutlarının İstanbul’u vuracağı saat belli oldu. Çok az kaldı

İstanbul’u vurması beklenen fırtına bulutlarının ne zaman geleceği belli oldu. Yapılan son tahminlere göre fırtına bulutlarının kenti vurmasına çok az kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son tahminde 13 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Yapılan açıklamada vatandaşların kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları yönünde tavsiyeler vermişti.

AKOM ise İstanbul’a yaklaşan fırtınaya karşı vatandaşları uyararak kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. Açıklamada bugün öğlenden sonra beklenen fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirilmişti.

İSTANBUL’U VURACAK FIRTINA BULUTLARININ GELECEĞİ SAAT BELLİ OLDU

Yapılan son değerlendirmelerde İstanbul’u vuracak fırtına bulutlarının geleceği saat belli oldu. Buna göre, Karadeniz üzerinden gelerek Trakya tarafında etkili olan fırtına bulutlarının İstanbul’a saat 19.00’da gelmesi bekleniyor. Etkili fırtınanın gece saat 23.00’dan sonra etkisini kaybederek Tuzla üzerinden doğuya doğru hareket etmesi bekleniyor.

ekran-goruntusu-2024-06-14-170229.png

ekran-goruntusu-2024-06-14-170218.png

ekran-goruntusu-2024-06-14-170206.pngSon tahminlere göre, fırtına sonrası havanın yeniden ısınması bekleniyor.

İlgili Haberler
İstanbul’u sağanak yağış vuracak. AKOM saat vererek uyardı
Flaş… Flaş… Meteorolojiden 13 ile fırtına uyarısı
Son Haberler
TKYD ve KUYDEM geliştirme programı İlkbahar'24 mezunlarını verdi Gündem
TKYD ve KUYDEM geliştirme programı İlkbahar'24 mezunlarını verdi
Beşiktaş'a Dortmund piyangosu Spor
Beşiktaş'a Dortmund piyangosu
Son dakika... Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı Gündem
Son dakika... Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Fatih Portakal'ın yayın kombinine şok yorum: Yarısı soyulmamış portakal Magazin
Fatih Portakal'ın yayın kombinine şok yorum: Yarısı soyulmamış portakal
Haldezen Deresi'nden doğan Uzungöl Yaşam
Haldezen Deresi'nden doğan Uzungöl
Madame Coco'nun CEOsu yeni hedeflerini açıkladı Gündem
Madame Coco'nun CEOsu yeni hedeflerini açıkladı
Ağrı Dağı'da acı ölüm! Zirveden dönerken düşerek öldü Gündem
Ağrı Dağı'da acı ölüm! Zirveden dönerken düşerek öldü