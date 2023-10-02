İstanbul’u sel götürüyor barajlar su tutmuyor

İstanbul’da günlerdir süren yağışlara rağmen barajların su tutmadığı ortaya çıktı. İSKİ’nin açıkladığı son verilere göre barajların doluluk oranı yüzde 23.31 oldu.

İstanbul’u sel götürüyor barajlar su tutmuyor

Sıcak ve yağışsız günler nedeniyle mega kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi düşerken, "İstanbul’u susuz günler mi bekliyor" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte mega kent İstanbul’da perşembe gününden itibaren şiddetli yağış etkili olmuştu. Hafta sonu da etkisini sürdüren yağış bir nebze olsun barajlardaki su seviyesini artırdı. Perşembe gününden itibaren etkili olan yağış sonrası kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre, yüzde 0.90 artarak 23.31 oldu. Bu oran perşembe günü 22.41 olarak verilere yansımıştı.

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Son olarak 28 Eylül'de yüzde 22.41 olarak ölçülen doluluk oranları artışa geçti.29 Eylül'de yüzde 22.72 olarak ölçülen doluluk oranı, 30 Eylül'de yüzde 22.73, 1 Ekim'de ise, yüzde 22.74 olarak kayıtlara geçti. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında bugün doluluk oranı yüzde 23.31 olarak ölçüldü.

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İstanbul’da hava sıcaklıklarının azalmasıyla buharlaşmanın azalması, toprağın suya doymasıyla birlikte baraj doluluk oranlarındaki artışın sürmesi bekleniyor. İstanbul’un 4 barajında ise, doluluk oranı yüzde 10’nun altında. Diğer 4 barajda ise doluluk oranları yüzde 11 ile 19 arasında değişiyor. İstanbul’da doluluk oranı en yüksek baraj Melen’den getirilen suyla takviye edilen Ömerli barajı. Ömerli barajındai doluluk oranı yüzde 53.07 olarak kayıtlara geçti.

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EN YÜKSEK DOLULUK ORANI ÖMERLİ BARAJI'NDA

İstanbul’da 1 Ekim itibariyle 10 barajdaki doluluk oranları şu şekilde kayıtlara geçti. En yüksek doluluk oranı yüzde 53.07 ile Ömerli Barajı'nda kaydedilirken, en düşük doluluk oranı ise, yüzde 3.11 ile Pabuçdere barajında ölçüldü. Darlık barajında doluluk yüzde 37.05, Istrancalar'da yüzde 19, Alibeyköy barajında yüzde 17.17, Elmalı barajında yüzde 15.81, Terkos barajında yüzde 11.29, Sazlıdere'de yüzde 9.24, Kazandere barajında yüzde 5.21, Büyükçekmece'de yüzde 4.51, Pabuçdere barajında ise, yüzde 3.11 olarak kaydedildi.

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