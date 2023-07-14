İstanbul'u terk etmişti. Sabah Şekeri'nin yıldızı Melike Öcalan'ın son hali gündem oldu

2000'li yılların popüler isimlerinden olan ve özellikle Vatan Şaşmaz ile partner olduğu programla hafızalara kazınan sunucu Melike Öcalan son haliyle gündem oldu. Öcalan'ın tatil pozlarına beğeni yağdı.

İstanbul'u terk etmişti. Sabah Şekeri'nin yıldızı Melike Öcalan'ın son hali gündem oldu

Bir döneme damga vuran sabah kuşağı programlarından Sabah Şekeri'nin sunucusu Melike Öcalan, 2000'li yılların en popüler isimleri arasındaydı. Sunuculuk ve oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Melike Öcalan, yıllar önce Bodrum'a yerleşerek şehir hayatına veda etmişti.

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43 yaşındaki Melike Öcalan gözlerden uzak bir hayat yaşarken güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Son olarak tatil pozlarını paylaşan Melike Öcalan düzgün fiziği ile sosyal medyayı salladı.

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Geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla yüzünde farklılıklar olsa da Melike Öcalan güzelliğiyle ve fit vücudu ile adeta gençlik iksiri içmiş gibi.

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Bir döneme damga vuran güzel sunucuyu görenler "Seni ekranlarda görmek çok istiyoruz", "Ne güzelsin", "Hep güzelsiniz", "Hiç değişmediniz" yorumlarında bulundu.

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