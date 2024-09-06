İstanbul’un 8 ilçesinde operasyon. İş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde yerel organize suç örgütlerine yönelik Kuyu-22 operasyonunun yapıldığını açıkladı.
8 ilçede iş yerleri ve araçların kurşunlanması olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan şahısların 13 ayrı olayda 23 şüpheli yakalandığı belirtildi. Yakalanan şahısların;
Sancaktepe’de iş yerine bomba atılması,
Bağcılar’da iş yerinin kurşunlanması,
Fatih ilçesinde iş yerinin kurşunlanması,
Güngören ilçesinde iş yerinin kurşunlanması,
Büyükçekmece ilçesinde iş yerinin kurşunlanması,
Başakşehir ilçesinde iş yerinin kurşunlanması,
Sarıyer ilçesinde iş yerinin kurşunlanması,
Büyükçekmece ilçesinde iş yerinin kurşunlanması,
Şişli ilçesinde araç kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucunda 2 el bombası, 7 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah, 1 GPS takip cihazı, uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanılmak üzere 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.
İstanbul’un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde Yerel Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen “KUYU-22” operasyonlarında 2️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 6, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
organize suç örgütleri… pic.twitter.com/ZWSQ3I0noX