İstanbul’un 8 ilçesinde operasyon. İş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’un 8 ilçesinde operasyon. İş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı

İstanbul’un 8 ilçesinde düzenlenen Kuyu-22 operasyonunda iş yerleri ve araçları kurşunlayan şahısların yakalandığı açıklandı. 13 ayrı kurşunlama olayında 23 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde yerel organize suç örgütlerine yönelik Kuyu-22 operasyonunun yapıldığını açıkladı.

8 ilçede iş yerleri ve araçların kurşunlanması olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan şahısların 13 ayrı olayda 23 şüpheli yakalandığı belirtildi. Yakalanan şahısların;

Sancaktepe’de iş yerine bomba atılması,

Bağcılar’da iş yerinin kurşunlanması,

Fatih ilçesinde iş yerinin kurşunlanması,

Güngören ilçesinde iş yerinin kurşunlanması,

Büyükçekmece ilçesinde iş yerinin kurşunlanması,

Başakşehir ilçesinde iş yerinin kurşunlanması,

Sarıyer ilçesinde iş yerinin kurşunlanması,

Büyükçekmece ilçesinde iş yerinin kurşunlanması,

Şişli ilçesinde araç kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda 2 el bombası, 7 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah, 1 GPS takip cihazı, uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanılmak üzere 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

Son Haberler
ÇAYKUR'dan randevulu yaş çay alım sistemi
ÇAYKUR'dan randevulu yaş çay alım sistemi
Flaş... Flaş... Ünlü tarihçi İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı
İktidara yakın anket şirketinden Saray’da moralleri bozan anket
İktidara yakın anket şirketinden Saray’da moralleri bozan anket
Altında kritik eşik. Kapalıçarşı'da gram altın bakın kaç lira oldu
Altında kritik eşik. Kapalıçarşı'da gram altın bakın kaç lira oldu
İstanbul’un 8 ilçesinde operasyon. İş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı
İstanbul’un 8 ilçesinde operasyon. İş yerlerini kurşunlayanlar yakalandı