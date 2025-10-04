İstanbul'un akıllı dolandırıcılığı! Yöntemleri 'pes' dedirtti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, sosyal medya üzerinden araç kiralama vaadiyle müşterileri dolandırdığı öne sürülen 2 kişilik bir şebeke çökertildi.

Şüphelilerin istenen otomobilleri, müşterilerin kapısına kadar götürdükleri, sözleşme imzalayıp kiralama ücretini aldıktan sonra "Araca GPS takmayı unutmuşuz. Taktırıp bir saat sonra geri geleceğiz" diyerek ortadan kayboldukları öğrenildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta 4 kişi, otomobil kiralamaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyerek emniyete başvurdu. Mağdurların poliste verdikleri ifadede "Otomobili kapıya kadar getirdiler. Sözleşme imzaladık. Kiralama bedelini peşin olarak ödedik. Araca GPS takılacağını, otomobille gidip bir saat için geri geleceklerini söylediler. Ancak bir daha gelmediler" dediği öğrenildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis olayı gerçekleştiren kişilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Şüphelilerin otomobilleri geri aldıktan sonra araç üzerinde jant kapağı, ayna boyama gibi ufak değişlikler yaptıkları tekrar aynı yöntemle dolandırıcılık olaylarında kullandıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheliler M.A. (31) ile M.A.R.'yı (30) Fatih'te gözaltına aldı. Şüphelilerin 4 olayda 3 bin 600 dolar haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. İki şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

