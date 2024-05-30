İstanbul'un altında 571 yıl sonra yeni tüneller bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'un altında 571 yıl sonra yeni tüneller bulundu

İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı İstanbul’un altında yeni tünellerin bulunduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel sosyal medya hesabından bir keşifi paylaştı.

Özel, İstanbul'un altında yeni tünellerin bulunduğunu açıkladı. Yaptığı paylaşımda Özel, “İstanbul’un sürprizleri hiç bitmiyor… İBB Miras’tan yeraltında heyecan verici bir keşif daha. Bu anlamlı kutlu günde paylaşmadan olmaz" ifadelerini kullandı.

Keşif İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümünde duyuruldu. Bulunan tüneller hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

Herkes İBB Miras’ın paylaştığı tünellerin nerede yapıldığını merak etmeye başladı.

Öte yandan yeni keşif, İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasının ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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İSTANBUL’UN FETHİNİN 571. YILDÖNÜMÜ

İstanbul’un fethi 6 Nisan'da başlayıp ve 29 Mayıs'ta sona erdi. 53 gün süren çatışmada 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetti.

Osmanlı Devleti'nin en büyük zaferlerinden biridir. Dün de İstanbul’un fethinin 571. Yıl dönümüydü.

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