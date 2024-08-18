İstanbul'un barajlarında endişe veren düşüş! Sadece 13 günde yaşandı...

Ağustos ayının sonlarına doğru yaklaşırken, sıcak havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Yeni yağışların olmaması, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su miktarının da düşmesine neden oluyor.

İstanbul'da 3 Ağustos 2024 tarihinde yüzde 57 seviyesinde olan doluluk oranı, son verilere göre yüzde 51.36 seviyesine kadar geriledi.

13 GÜNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Barajların 13 gün sonra doluluk oranı, yüzde 51.36 seviyesine gerileyerek yüzde 5 düşerken, Alibey Barajı'nda doluluk oranı yüzde 17,82 oldu ve İstanbul'un en kurak barajı olarak kayıtlara geçti.

SU SEVİYESİ AZALINCA ORTAYA ÇIKTI

Mağlova kemerinin büyük bir kısmının gün yüzüne çıktığı görüntüler havadan çekilen karelere yansırken, su seviyesinin azalması ile onlarca lastik, bidon, ayakkabı gibi atıklar gün yüzüne çıktı. Kuruyan baraj alanlarındaki toprakların çatalmış hali kuraklığın geldiği seviyeyi ortaya çıkarttı.

Uzmanlar yaz aylarında su tüketiminde dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 53,14 ve Terkos Barajı yüzde 65,24 ile en yüksek doluluk oranına sahip. Büyükçekmece Gölü yüzde 49,66 doluluk oranına kadar gerilerken, Darlık Barajı yüzde 55,43 su oranına sahip. Sazlıdere Barajı yüzde 52,16 Kazandere Barajı yüzde 18.6 ile doluluk oranı en az olan ikinci baraj oldu.

Papuçdere yüzde 31.62 doluluk oranına kadar düşerken, Elmalı Barajı yüzde 59,17 seviyelerinde. Istrancalar Barajı ise yüzde 33.43 oranına kadar düşüş gösterdi.