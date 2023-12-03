İstanbul'un barajlarındaki son durum açıklandı. Son yağmurlar çare oldu mu?

Uzun zamandan beridir kuraklık tehlikesi altında olan İstanbul'da barajların son durumu açıklandı. Son günlerde yağan yağmurlar çare oldu mu?

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'un barajlarındaki son durum açıklandı. Son yağmurlar çare oldu mu?

11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

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İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 33.02'ye çıkmıştı.

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SON DOLULUK ORANI YÜZDE 33.46'YA YÜKSELDİ

Son 22 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 2 Aralık Cumartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 33.46'ya yükseldi.

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Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 22 günde yüzde 17.28 artış sağladı.

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YAĞMURLU HAVA DEVAM EDECEK Mİ?

Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre önümüzdeki hafta içi de mega kentte sağanak bekleniyor.

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