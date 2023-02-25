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İstanbul'un birçok noktasında huzur uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 22:10
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İstanbul'un birçok noktasında huzur uygulaması yapıldı

İstanbul'un birçok noktasında huzur uygulaması yapıldı
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İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih olmak üzere İstanbul genelinde yaklaşık 200 noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi. Balat'taki Deniz Liman Şube Müdürlüğünden kalkan botla da Boğaz genelinde denetim yapıldı. (AA)

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