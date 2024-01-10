"İstanbul'un deprem kaygısını gidereceğim" diyen Murat Kurum Mecliste hiçbir şey yapmamış

İBB Başkan Adayı ve AKP Milletvekili Murat Kurum’un, seçimlerden bu yana TBMM’de yemin etmek dışında hiçbir şey yapmadığı açığa çıktı.

Meclis kayıtlarında, 28. Dönem Milletvekilliği yapan Kurum’un; hiç söz almadığı, kanun teklifi hazırlamadığı, araştırma, soruşturma ve genel görüşme önergesine imza atmadığı belirlendi. İstanbul’u depreme hazır hale getireceği vaadinde bulunan Murat Kurum’un, Çevre Komisyonu Başkanı olarak 9 ay boyunca hiç toplantı düzenlemediği de anlaşıldı.

Kurum’un, 28. Dönem Milletvekili olarak tek konuşmasını sadece “ant içme töreni” esnasında yaptığı iletildi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabında, konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı: “Milletvekili ama; bir tek konuşması yok, yasa teklifi yok, soru önergesi yok, araştırma önergesi yok. Çevre Komisyonu Başkanı ama; bir tek komisyon toplantısı yok. Üstelik 47 kanun teklifi ve kanun hükmünde kararname sırada beklerken. İstanbul’u yönetecekmiş! İmkanı yok.”