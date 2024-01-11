Polemik yapmayacağız diyen Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'aciz' suçlaması

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'ı ziyaret etti. STK temsilcileriyle buluşan Kurum, Aksev Vakfı Konferans Salonu'nda konuşma yaptı. Kurum'a eşlik eden isim AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu. Konuşmasının ardından beraberindekiler eşliğinde Marmara Caddesi'nde yürüyen Kurum, bölge esnafına ziyarette bulundu.

Caddede yürüdüğü esnada Kurum'un yanına gelerek Ambarlı Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirten bir kadın, metrobüste ve diğer toplu ulaşımda sorun yaşadığını ifade ederek "Her gün metrobüs bozuluyor, işe gidemiyoruz" dedi.

"AVCILAR'IN NEDEN METROSU YOK?"

Kurum ise şöyle yanıtladı:

“İnşallah eski İstanbul'u sizlerle birlikte geri alacağız. İstanbul'u basamak olarak görmeyeceğiz, İstanbul dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğiz. Gelince de işte bu çileyi, ulaşım çilesini bitireceğiz. Bir metrobüsü alıp hatta koymaktan maalesef aciz bir yönetim var. Metrobüslerimizi de alacağız. Avcılar'ın niye metrosu yok? Avcılar'a metroyu da getireceğiz.

İstanbul'un 39 ilçesinde inşallah metrosu olmayan vatandaş, ilçemiz kalmayacak. 5 senede 17 kilometre metro yapılmış. 5 senede 17 kilometre yapılır mı?”

Kadının "Her gün yolda kaldığımız noktaların fotoğrafını çekip İBB'ye atıyoruz ama çözüm yok" deyince Kurum "Sabredin" diye karşılık verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIMA ONAY VERMEMİŞTİ

Halbuki İBB'nin yeni metrobüs alımına Cumhurbaşkanlığı yatırım onayı vermemesi hatırlara geldi. Bundan dolayı İBB öz kaynaklarıyla 252 metrobüs alarak filoya katmıştı. 18 Ocak 2023'te Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamasında, "Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda iki yatırıma da yer verilmedi. Bu ‘takdir’, bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu ‘takdiri’ kamuoyunun vicdanına sunarız” diye açıklamıştı.

Son olarak 2015 yılında yeni araçlar eklenen metrobüs hattına öz kaynaklarla tedarik edilen 252 aracın eklenmesiyle ilgili 4 Aralık 2023'te gerçekleştirilen törende konuşan İmamoğlu, "Kredisi hazır bir sürecin işletilmemesi adına, bunun imzasını Cumhurbaşkanlığı yerine getirmedi. Bu niçin imzalanmaz? Tek bir açıklama yapılmadı. Ne diyelim buna, bu ihtiras nedir, bu kıskançlık nedir?" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiride bulunmuştu.