İstanbul’un en riskli 9 ilçesi! Batı Nil virüsü Maymun Çiçeği’nden daha tehlikeli

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı, önceki gün Batı Nil virüsü vaka sayısını altı olarak açıkladı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit’in 10Haber’e yaptığı açıklamaya göre, sadece İstanbul’da 21 vaka bulunuyor.

RİSK ALTINDAKİ İLÇELER

10 Haber'den Özgür Gökmen Çelenk'in haberine göre, İstanbul'un dokuz ilçesi risk altında. İstanbul’da en yoğun popülasyona sahip sivrisinek türü şu anda Culex olarak tanımlanıyor. Ancak Aedes sivrisineklerinin yoğunluğu da her geçen gün artıyor. Culex sivrisineklerinin en yoğun olduğu ilçeler ise Ümraniye, Beylikdüzü, Arnavutköy, Eyüp Sultan, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece olarak belirlendi.

SİVRİSİNEK ÜREME ALANLARI

Sivrisinekler durgun sularda ürüyor. Culex’in görüldüğü ilçeler genellikle kırsal alanlara sahip ve yeni sivrisinek üreme kaynaklarının kontrol edilemediği bölgeler. İstanbul’da kayıtlı 220 bin sivrisinek üreme kaynağı bulunuyor. Bu kaynaklar arasında göletler, terk edilmiş inşaat alanlarındaki su birikintileri, süs havuzları ve tıkanmış rögar kapakları yer alıyor. Haftalık periyotlarla bu kaynaklarda larva kontrolleri yapılıyor ve durgun sular akışkan hale getiriliyor.

KLİMİK’TEN UYARI

KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Culex" türü sivrisineklerden bulaşan ve Batı Nil ateşine yol açan virüs salgınına karşı uyarıda bulundu.

Yavuz, Batı Nil virüsü enfeksiyonuna bağlı vakaların Marmara bölgesinde, Bursa ve İstanbul’dan bildirilmeye başlandığını belirterek, virüsün beyne yerleşme riski nedeniyle yaşlılarda ölümcül olabileceğine dikkat çekti. Yavuz, şu anda maymun çiçeği değil, bu enfeksiyonun toplum açısından daha önemli olduğunu ifade ederek, ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerin işbirliği ile sivrisinekle mücadeleye ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.