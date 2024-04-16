İstanbul’un en ünlü AVM’sinden şoke eden görüntüler! Girişler çıkışlar kapatıldı

Kaynak: İHA
İstanbul’un en ünlü AVM’sinden şoke eden görüntüler! Girişler çıkışlar kapatıldı
İstanbul’un Şişli ilçesindeki Cevahir Alışveriş Merkezi’nde, sabahın erken saatlerinde kimliği belirsiz bir erkek şahıs, 5. kattan aşağı atladı. Alışveriş merkezinin zemin katına düşen kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Cevahir AVM’nin bulunduğu Büyükdere Caddesi’nde gerçekleşti. Bilgilere göre, AVM’nin açılmasının ardından içeri giren ve kimliği tespit edilemeyen kişi, merdivenleri kullanarak en üst kata çıktı.

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KAFETERYADA OTURDU, ŞÜPHELİ HAREKETLER SERGİLEDİ

Burada, bir kafeteryada otururken iddiaya göre şüpheli hareketler sergileyen kişi, çalışanların dikkatini çekti.

Daha sonra, korkulukları aşarak kendini aşağı bırakan kişi, alışveriş merkezinin zeminine çakıldı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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AVM’YE GİRİŞLER GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Bu trajik olayın ardından, Cevahir AVM’nin girişleri geçici olarak kapatıldı. Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerini tamamladıktan sonra, AVM tekrar hizmete açıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü

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