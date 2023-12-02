İstanbul'un göbeğinde indirim izdihamı. Birbirlerini ezdiler

Kadıköy sahilde markalar çadırında açılışa özel indirimde adeta izdiham yaşandı. Kampanyayı duyan ve indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar kapılar açılınca insanların alışveriş için birbiriyle ezercesine yarıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
İstanbul'un göbeğinde indirim izdihamı. Birbirlerini ezdiler

Kadıköy’de sahile kurulan markalar çadırı açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. Haberi alan vatandaşlar, açılıştan saatler önce sahilde çadır önünde sıraya girdi. Kapıların açılmasıyla kapının önünde kuyruk oluşturanlar içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı.

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Dışarıda bekleyen yüzlerce kişi içeri girmekte zorlanırken, indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar alışveriş için adeta yarıştı. Yoğunlukla mücadele etmeye çalışan çadırda stant çalışanları zor anlar yaşadı.

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“NE ALABİLİRSEK BİZİM İÇİN KAR"

Çadırda alışveriş yapmaya gelen vatandaşlardan Kemal Bozkurt, "Fiyatlar inanılmaz derecede uygun. Son zamanlarda mağazalardaki fiyatlar arttığı için burası bize ilaç gibi geldi. Ne alabilirsek bizim için kar. Dışarıda 2 bin 500 lira olan montu burada 700 liraya bulabiliyorum. Çok sayıda marka ve ürün var" dedi.

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“FİYATLAR OLDUKÇA UYGUN”

Alışveriş yapan bir başka vatandaş Dilek Geçit, "Fiyatları oldukça uygun. Yılbaşı hediyesi bakmak için geldik. Henüz bir kısmını gezebildik, bakmaya devam edeceğiz. Bu ders çadırlar belirli aralıklarla kurulmaya devam edilmeli bence" diye konuştu.

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