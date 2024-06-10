İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti. Ağzına aldığı kediyi böyle parçaladı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti. Ağzına aldığı kediyi böyle parçaladı

İstanbul Esenler’de pitbull dehşeti yaşandı. Parkta bir kediye saldıran pitbull, kediyi feci şekilde öldürdü. Köpeğin sahibi ve çevredekiler kediyi kurtarmaya çalışsalar da başarılı olamadı. Pitbull, o sırada sahibini bile ısırdı.

İstanbul Esenler’de pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Vahşi köpek bir parkta saldırdığı kediyi ağzıyla öldürdü. Çevredekiler ve köpeğin sahibi kediyi kurtarmaya çalıştı. Bir kişi köpeğin kafasına sopayla vururken pitbull bir süre sonra kediyi ağzından bıraktı. Vahşi köpek, kediyi bıraktıktan sonra bu sefer de sahibini ısırmaya çalıştı.

65911-1.jpg

Olay sonrası pitbull ve sahibi parktan uzaklaştı. Olayın çocukların gözü önünde gerçekleşmesi dikkat çekti.

65911.jpg

DAHA ÖNCE DE KEDİYE SALDIRMIŞTI

Dehşet anlarına neden olan köpeğin daha önce de başka bir kediye saldırdığı öğrenildi. Ağızlıksız dolaştırılan köpek yanından geçen bir kediye saldırırken sahibi ise bir süre izledikten sonra olaya müdahale etti. Kurtarılan kedinin bir ağacın dibinde uzun süre kıvrandığı öğrenildi.

65911-2.jpg

Son Haberler
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yükseldi Ekonomi
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yükseldi
Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri belli oldu. Dikkat çeken Mourinho detayı Spor
Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri belli oldu. Dikkat çeken Mourinho detayı
Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılma sebebi 16 ay sonra ortaya çıktı! 42 kişiye mezar olmuştu Gündem
Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılma sebebi 16 ay sonra ortaya çıktı! 42 kişiye mezar olmuştu
Kars'ı dolu vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü Yerel Haberler
Kars'ı dolu vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
Osmanlı’da ateist olan imam: Lari Mehmed Efendi Yazarlar
Osmanlı’da ateist olan imam: Lari Mehmed Efendi
Havuzbaşı kavgasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı 3 gözaltı Gündem
Havuzbaşı kavgasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı 3 gözaltı