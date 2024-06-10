İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti. Ağzına aldığı kediyi böyle parçaladı

İstanbul Esenler’de pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Vahşi köpek bir parkta saldırdığı kediyi ağzıyla öldürdü. Çevredekiler ve köpeğin sahibi kediyi kurtarmaya çalıştı. Bir kişi köpeğin kafasına sopayla vururken pitbull bir süre sonra kediyi ağzından bıraktı. Vahşi köpek, kediyi bıraktıktan sonra bu sefer de sahibini ısırmaya çalıştı.

Olay sonrası pitbull ve sahibi parktan uzaklaştı. Olayın çocukların gözü önünde gerçekleşmesi dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE KEDİYE SALDIRMIŞTI

Dehşet anlarına neden olan köpeğin daha önce de başka bir kediye saldırdığı öğrenildi. Ağızlıksız dolaştırılan köpek yanından geçen bir kediye saldırırken sahibi ise bir süre izledikten sonra olaya müdahale etti. Kurtarılan kedinin bir ağacın dibinde uzun süre kıvrandığı öğrenildi.