İstanbul’un göbeğinde sır ölüm. Daha 15 yaşındaydı buzdolabında bulundu

Kaynak: DHA
İstanbul’un göbeğinde sır ölüm. Daha 15 yaşındaydı buzdolabında bulundu
İstanbul’un göbeğindeki sır ölüm ortaya çıktı. Polis ekipleri buzdolabında 15 yaşındaki bir erkek çocuğunun cansız bedenini oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Maltepe’de bulunan atık toplama merkezinden gelen kötü kokulardan şikayetçi olan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrası kötü kokunun bir buzdolabından geldiğini tespit etti.

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Buzdolabı açıldığında ise 15 yaşlarındaki bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Erkek cesedinin uzun zamandır buzdolabında olduğu öğrenildi.

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Ekipler, cesedin 15 yaşındaki yabancı uyruklu Nimetullah isimli gence ait olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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