İstanbul'un göbeğinde yaşandı. Yolcu taksi şoförünü ite kaka araca bindirdi

İstanbul'un göbeğinde taksi şoförü ve yolcular arasında tartışma çıktı. Kendisini istediği yere götürmediği iddia edilen yolcu, şoförü ite kaka araca bindirerek “Bin arabaya geç direksiyona. Bin arabaya sen kimsin?" diyerek bağırdı.

İstanbul'un göbeğinde yaşandı. Yolcu taksi şoförünü ite kaka araca bindirdi

İstanbul'un işlek noktalarından Karaköy'de bir taksi şoförünün, bir yolcuyu arabasına almak istemediği iddia edildi.

İstanbul'da Havadis’te yer alan haberine göre, taksi şoförü yoluna devam etmek isterken yolcunun beklemediği tepkisiyle karşılaştı.

Araca alınmamasına çok sinirlenen yolcu, taksi şoförünü kolundan tutarak zorla arabaya bindirdi. İte kaka şoförü araca oturtan adam “Sen hayırdır beni almıyorsun arabaya. Bin arabaya geç direksiyona. Bin arabaya sen kimsin?" diyerek bağırdı.

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