İstanbul'un göbeğinde yılan paniği

İstanbul Üsküdar'da bir evin bahçesine bulunan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

İstanbul'un göbeğinde yılan paniği

İstanbul'da bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Üsküdar Merkez Mahallesi'nin Çekmeköy Ormanı'na yakın bölgesinde bulunan bir binanın giriş kapısının önüne yaklaşık bir metre uzunluğunda yılan geldi.

DAİRE SAKİNİ BAHÇEDE OĞLU İLE MAHSUR KALDI

Yılanı fark eden bina sakinleri, hayvanı bir süre kendi imkanlarıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Ardından yılan, binanın girişinden aşağıdaki dairenin bahçesine düştü.

Bahçede bulunan daire sakini Sertaç Balcı ile 10 yaşındaki oğlu Burak Emin Balcı burada mahsur kalırken, durum itfaiyeye bildirildi.

"BİZ ÇOK KORKTUK, ÇIĞLIKLAR ATTIK"

Adrese gelen itfaiye ekibi, yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Yaşadığı olayı anlatan Burak Emin Balcı, annesiyle bahçede olduklarını ifade ederek, ''Yılan aşağıya düştü. Biz çok korktuk, çığlıklar attık. Sonra itfaiye geldi, yılanı alıp ormana götürdü" dedi.

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