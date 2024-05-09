İstanbul'un Kartal ilçesinde ücretsiz oldu

Kürek sporu için 12, kano sporu için ise 16 yaş üstü bireylerin başvurabildiği eğitimler, haftanın 6 günü denizde gerçekleştirilecek. Her kursiyerin haftanın 2 günü eğitim aldığı merkezde her hafta 3 farklı grup eğitimlerin 1 ay boyunca alıyor.

İstanbul’un en iyi rüzgâr alan bölgelerden biri olan Dragos’ta, açıldığı günden bu yana kısa sürede İstanbul’un önemli su sporları merkezlerinden biri olan Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi, çeşitli branşlarda ücretsiz verdiği eğitimlerle hem su sporlarını her yaştan vatandaşa sevdiriyor, hem de sporcu yetiştirme misyonunu büyük bir başarı ile hayata geçiriyor.

HER YAŞTAN VATANDAŞA HİZMET EDİYOR

Yediden yetmişe tüm vatandaşlara su sporlarını sevdirmek ve çocuk yaştan itibaren sporcu yetiştirmek hedefi ile hayata geçirilen merkezde her ay 160’dan fazla sporcu eğitim alıyor. Salı - Perşembe, Çarşamba - Cuma ve Cumartesi - Pazar olmak üzere 3 grup halinde haftanın 6 günü verilen eğitimlere her ay toplam 164 sporcu dahil oluyor. Kürek ve kano sporunu öğrenmek ya da geliştirmek isteyen vatandaşlar, haftada 2 gün birer saat eğitim alıyor. İlk derste teorik bilgilerin yanı sıra, tekne ile ilgili bilgiler ve güvenlik kurallarını öğrenen kursiyerler, vakit kaldığı takdirde deniz üzerinde de eğitim alabiliyor.

DENİZDE PRATİK EĞİTİM İMKANI

Daha sonraki derslerde denizde pratik yaparak uzmanlardan ders alan sporcular için eğitimler, sabah 08.00’de başlıyor. Saat 11.00’e kadar süren ilk sabah eğitimlerinin ardından saat 16.00’ya kadar ihtiyaç molası veriliyor. Günün ikinci eğitimi saat 17.00’de başlıyor ve sporcular saat 20.00’e kadar gruplar halinde birer saat eğitim alıyor. Kürek için 12 yaş üstü; kano için ise 16 yaş üstü bireylerin katılabildiği eğitimlerde; uzman sporcu eğitmenler günde 7 saat boyunca her iki alanda kullanılan tüm alet ve teknikleri sporcu adaylarına denizde uygulamalı olarak gösteriyor.

PAZARTESİ HARİÇ 6 GÜN EĞİTİM

Pazartesi hariç haftanın 6 günü hummalı bir eğitim çalışmasının yürütüldüğü merkezde bu dönemde kürek sporu için 144, kano için ise 20 kişi ders alıyor. Mayıs ayı itibariyle başlayan eğitimlerde yoğun ilgi gören merkezdeki faaliyetler, hava şartları el verdiği sürece Kasım - Aralık tarihlerine kadar devam edecek.