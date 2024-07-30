İstanbul'un o ilçesinde yüzmek yasaklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'un o ilçesinde yüzmek yasaklandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde aşırı dalgalı olan bölgede denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Arnavutköy'de bugün ve yarın yüzmek yasaklandı.

Arnavutköy Yeniköy Mahallesi'ndeki Yeniköy Plajı'nda fazla dalgalı olduğu için riskli olduğu belirtilen alanda denize giren kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Suya batıp çıkan kişiyi fark eden cankurtaranlar, olaya hemen müdahale etti. Güvenlik önlemi alarak denize giren cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı can simidiyle sahile çıkartıldı.

Sahilde ilk müdahalesi yapılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçe sınırları içerisinde bulunan sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre 30 Temmuz Salı ve 31 Temmuz Çarşamba günü denize girmek yasaklanmıştır” denildi.

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