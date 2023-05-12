İstanbul'un suyunu karşılayan barajların doluluk oranı arttı

'YER ALTI SUYUNA DİKKAT'

Prof. Dr. Halim Orta, yer altı suyu kullanıma ilişkin de uyarıda bulunarak, "Benim burada esas uyarım; ihtiyaç duyduğu suyu yer altı kuyularından alan bölgelere. Hiç kimse, son yağışlardan dolayı yer altı sularında, kuyularda, barajlarda olduğu gibi bir seviye yükselmesi beklemesin. Aldığımız bu yağışların yer altı sularına katkı düzeyleri yok denecek kadar az olacaktır.