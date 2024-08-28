İstanbul’un taksi sorununda flaş gelişme! Hükümet düğmeye bastı

Her ne kadar geçim sıkıntısı yaşansa da acil bir durumda taksiye binmesi gereken İstanbullular yıllardır yolda kalıyordu. İBB Meclisi'nde çoğunluğun AK Parti ve MP üyelerinde olması nedeni ile belediyeden yeni bir karar çıkartılamıyordu. Hükümet milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren kronik taksi sorunu için düğmeye bastı.

İstanbul'da İBB verilerine göre şu anda 861 kişi başına bir taksi düşüyor. Hükümetin her 500 kişiye bir taksi düşecek şekilde yeni bir tasarı hazırladığı öğrenildi. Yeni çalışma sonucunda şu an İstanbul'da hizmet veren taksi sayısı 18 bin 395'den 31 bin 815'e çıkmış olacak.

İSTANBUL'DA TAKSİ SAYISI YÜZDE 73 ORANINDA ARTIRILACAK

Bloomberg'in aktardığı habere göre hükümet, İstanbul’da yeni yasa teklifiyle taksi sayısını yüzde 73 oranında artırmayı planlıyor. Hazırlanan teklifte İstanbul için özel düzenleme yapılarak her 500 kişiye bir taksi düşecek şekilde taksi sayısının artırılması hedefleniyor.

İBB'NİN ELİ KOLU BAĞLI KALMIŞTI

Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanlığının ilk döneminde Belediye Meclisi’nde çoğunluk AK Parti ve MHP’de olduğu için hazırlanan taksi önerileri meclisten geçmemişti. İmamoğlu’nun 2. başkanlık döneminde de sorun devam edince hükümet İstanbul'daki taksi sorununu çözmek üzere harekete geçti

TRAFİĞE 13 BİN YENİ TAKSİ EKLENECEK

Hazırlık aşamasında olan taksi teklifi ile operatör lisansı almış cep telefonu uygulamalarına üyelik zorunluluğu getirilecek. Taksilerdeki denetimin artırılması amacıyla da taksi lisanslarının 5 yıl da bir verilmesi ve belirli şartlarla yenilenmesi istenecek.