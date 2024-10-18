İstanbul'un tam ortasındaki gökdeleni CHP'li belediye mühürledi

İstanbul'un en gözde gökdelen projelerinden biri olarak Torun Center’da mühürlendi haberi geniş yankı uyandırdı. Ali Samiyen Stadı arazisine yapılan Torun Center, Şişli Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün gerçekleştirdiği denetimler neticesinde mühürlendi.

Oda Tv’nin haberine göre, Ünlü gökdelenin bazı katlarında iskan sonrası bağımsız bölüm duvarlarının kırılarak birleştirildiği ortaya çıktı. Bu neden harekete geçen CHP'li Şişli Belediye zabıtası Torun Center’in bazı katlarını mühürledi.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ye tebliğ edilen belediye tutanağında, binanın 8 ayrı katındaki çok sayıda dairede, mimari proje dışına çıkıldığı belirlendi. Tutanakta iç duvar ve betonlarının kesilerek birleştirildiği, yaklaşık 12 bin metrekarelik aykırı yapılaşma belirlendiği aktarıldı.

TORUN CENTER NE ZAMAN YAPILDI?

2011 yılında yıkılan Ali Samiyen stadının arazisine yapılan Torun Tower 2014 yılında tamamlandı. İstanbul’un en merkezi bölgelerinden yer alan gökdelen zeminden 160 metre yüksekliğinde bulunuyor.

Kule ve yatay ofis katlarından oluşan Torun Tower'in, Gayrettepe Metro İstasyonu'na bağlantısı bulunurken ayrıca Bahçe ve teras konseptinde oluşturulan yatay bina bölümünde ofisler, toplantı salonları, auditoryum ve restoran ve kafeler gibi sosyal bölümlerde bir arada bulunuyor.